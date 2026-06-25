Paradosso Lucca: da grande delusione a uomo chiave nell'affare Gila

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Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, individuato come il principale obiettivo per rinforzare il reparto difensivo.

Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, individuato come il principale obiettivo per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti con la Lazio proseguono, anche se la trattativa è ancora lontana dalla conclusione. Il quotidiano rivela che il club azzurro ha già incassato il gradimento del difensore spagnolo. "La priorità Napoli, però, resta Mario Gila. I contatti con la Lazio proseguono dopo l'ok ricevuto dal difensore, convinto dal progetto azzurro", si legge nell'articolo.

Gila-Napoli, trattativa con la Lazio complessa

Nonostante la volontà del giocatore, l'operazione si preannuncia complessa. Il Corriere dello Sport spiega infatti che "è una trattativa destinata a richiedere ancora tempo", anche perché le due società stanno valutando diverse soluzioni per arrivare a un'intesa. Tra queste c'è anche la possibilità di inserire delle contropartite tecniche per abbassare la parte economica dell'affare. "Sul tavolo sono finiti diversi possibili incastri e l'ipotesi di inserire contropartite tecniche", sottolinea il quotidiano.

Lucca come pedina di scambio

Uno dei nomi che potrebbe entrare nei discorsi è quello di Lorenzo Lucca, profilo particolarmente apprezzato dal tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti che "tra i profili che piacciono a Gennaro Gattuso c'è anche Lorenzo Lucca"