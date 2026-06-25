Lukaku verso l'addio, Gazzetta: "Dubbi anche su KDB, ADL risparmierebbe 11mln di ingaggio"
Il futuro del mercato del Napoli dipenderà soprattutto dalle cessioni dei giocatori con gli ingaggi più pesanti. È questa l'analisi della Gazzetta dello Sport, che spiega come il club azzurro sia al lavoro per alleggerire il monte stipendi e creare spazio per le prossime operazioni in entrata. Secondo il quotidiano, "il resto del mercato dipenderà dalle uscite dei big", con la società intenzionata a ridurre il costo complessivo degli ingaggi della rosa.
Il mercato del Napoli passa dalle uscite, Lukaku verso l'addio
Tra i nomi destinati a far discutere c'è quello di Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti che "il Napoli deve abbassare il monte ingaggi e questo porta Lukaku sempre più lontano", lasciando intendere che l'attaccante belga potrebbe essere tra i principali candidati alla cessione.
De Bruyne, quanto risparmierebbe il Napoli in caso di addio?
Anche il futuro di Kevin De Bruyne resta da definire. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista dovrà confrontarsi con Massimiliano Allegri prima di prendere una decisione definitiva. "De Bruyne dovrà parlare con Allegri e decidere", scrive il quotidiano. Un eventuale addio del fuoriclasse belga avrebbe anche un impatto significativo sui conti del club. La Gazzetta dello Sport evidenzia infatti che "un suo addio porterebbe a un risparmio di altri 11 milioni lordi"
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro