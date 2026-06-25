Il Napoli non svenderà Anguissa: in caso di addio assalto al pupillo di Allegri
Il futuro di Frank Anguissa continua a essere uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista camerunese è in attesa di proposte concrete prima di decidere il proprio destino, mentre il club azzurro valuta già le possibili alternative. Il quotidiano spiega che "Anguissa aspetta offerte concrete e destinazioni gradite", nonostante abbia ancora un anno di contratto con il Napoli. Una situazione da monitorare nelle prossime settimane, ma con una certezza: il club di Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di privarsene a qualsiasi condizione.
Anguissa in attesa di offerte, Rabiot resta il sogno di Allegri
La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti che "ha ancora un anno di contratto, ma il Napoli non lo svenderà", ribadendo la volontà della società di cedere il centrocampista solo davanti a un'offerta ritenuta all'altezza del suo valore. In caso di partenza di Anguissa, il Napoli potrebbe tornare con decisione su uno dei profili più graditi a Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano, "se dovesse andare via, De Laurentiis potrebbe provare ad accontentare Allegri, cercando di arrivare ad Adrien Rabiot".
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