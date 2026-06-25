Allegri-Napoli, non c'è fretta: questa la tempistica per l'annuncio
Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli è ormai soltanto una questione di tempo. Mentre il tecnico si trova in vacanza in Sardegna, i suoi legali sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli della risoluzione consensuale del contratto che lo lega ancora al Milan.
Allegri-Napoli, si lavora alla buonuscita col Milan
Il quotidiano rassicura sullo stato della trattativa, spiegando che "non c'è fretta né preoccupazione, entro fine mese sarà fatto tutto con l'intesa triennale già pronta con il Napoli per Max". Al centro del confronto tra le parti resta la definizione della buonuscita. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, "sul piatto c'è la buonuscita, entrambe le parti cercano di strappare l'accordo più vantaggioso con la consapevolezza che prima o poi bisognerà raggiungere un compromesso che conviene a tutti gli attori coinvolti".
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