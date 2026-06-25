ADL-Marotta alleati nella candidatura di Conte: è lui il favorito per l'Italia

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, prende quota la candidatura di Antonio Conte per la panchina della Nazionale italiana

Secondo quanto riportato da Tuttosport, prende quota la candidatura di Antonio Conte per la panchina della Nazionale italiana e tra i principali sostenitori dell'operazione ci sarebbe anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Nel suo approfondimento, Tuttosport sottolinea il ruolo d De Laurentiis nella candidatura dell'ex allenatore azzurro: "A sponsorizzare il salentino c'è la Serie A. Nello specifico, due dei principali elettori di Malagò: Aurelio De Laurentiis è stato il primo a fare pubblicamente il suo nome".

Marotta-De Laurentiis vogliono Conte sulla panchina dell'Italia

Il quotidiano evidenzia inoltre come il presidente del Napoli possa aver sostenuto Conte anche nella speranza di ricucire definitivamente il rapporto dopo la recente separazione. "Forse anche nella speranza che l'azzurro rappresentasse l'exit strategy del rapporto con Conte, poi risolto con grande serenità reciproca", si legge nell'articolo. Determinante, secondo Tuttosport, sarebbe stato anche il contributo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta, che avrebbe favorito la convergenza sul nome di Conte. "Marotta è stato ancora più decisivo: ha tessuto la convergenza 'spontanea' che alla fine ha portato l'ex numero uno del Coni al vertice".