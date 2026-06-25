Napoli-Khalaili, si insiste per il baby Hakimi ma distanza con l'Union Saint-Gilloise
Mentre il Napoli prosegue i contatti per portarlo in azzurro, Anan Khalaili ha iniziato la nuova stagione con l'Union Saint-Gilloise. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dell'esterno israeliano, uno dei principali obiettivi del club partenopeo per rinforzare le corsie offensive. In Belgio l'esterno è conosciuto con il soprannome di "Baby Hakimi", un paragone nato per la sua straordinaria corsa, la capacità di spingere sulla fascia e le qualità atletiche che ne fanno uno dei prospetti più interessanti del campionato.
Khalaili riparte con l'Union, il Napoli continua a trattare
Sul fronte mercato, però, la distanza tra domanda e offerta resta ancora da colmare. Come evidenzia il Corriere dello Sport, "l'Union continua a valutarlo 25 milioni, cifra alla quale il Napoli non è ancora arrivato, pur continuando a lavorare per ridurre la distanza". Se l'operazione dovesse concretizzarsi, Allegri troverebbe un calciatore già avanti nella preparazione estiva. L'Union Saint-Gilloise, infatti, inizierà ufficialmente la propria stagione il 31 luglio con la Supercoppa del Belgio, primo impegno di un'annata che vedrà il club impegnato anche nei preliminari di Champions League.
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