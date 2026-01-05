Allenamenti Conte, Repubblica: "Ora maggiore equilibrio tra fatica e rendimento"

Gli allenamenti sono a porte chiuse, si sa poco, ma la logica fa pensare a schede di maggiore equilibrio tra fatica e rendimento, ne va comunque reso merito a preparatori e fisiatri. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica sulla questione: "Sistemata la squadra sul piano fisico, Conte ha teso un altro tranello. Se prima Neres e Politano erano alternativi a destra, come Olivera e Spinazzola a sinistra, Conte risolve con un colpo di genio i dubbi. Con la difesa che passa da quattro a tre ed è più chiusa, avanza un posto intermedio per potenziare la catena di destra. Davanti a Di Lorenzo (nessuno lo vede stanco, ora) giocano in verticale sia Politano che Neres.

Il primo compie le due fasi, altro si accosta a Hojlund. Si accentra, diventando quasi sottopunta. Lascia quindi via libera al compagno . È a destra che nasce il gioco. Ma diventa fertile anche la fascia sinistra. Perché davanti ad un impeccabile Juan Jesus, si crea un altro mulinello. Elmas si sdoppia. Marca Cataldi nella fase passiva e rientra a sinistra quando il Napoli è in possesso palla. Lascia così spazio libero per le incursioni di Spinazzola. Non è un caso se è lui che sblocca la partita all’inizio".