Altro che bottino pieno: dalle rivali Champions un messaggio al Napoli verso i playoff
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il percorso in Champions League delle italiane, ponendo l'attenzione sulla situazione del Napoli. La possibilità di centrare i playoff è concreta, ma il cammino si è fatto meno agevole del previsto. Il calendario azzurro, prima dell'ultima giornata, appariva quasi ideale per fare bottino pieno. Tuttavia, l'ottima prestazione del Qarabag contro il Chelsea ha acceso un campanello d'allarme, avvertendo il tecnico Conte: la sfida contro gli azeri non garantisce tre punti scontati.
Se il "vero" Napoli, quello brillante ammirato in campionato, dovesse riuscire a conquistare 9 punti nelle prossime gare, arriverebbe a quota 13, cifra che, come lo scorso anno, garantirebbe con molta probabilità l'accesso ai playoff, lasciando aperta la possibilità di rientrare in prima o seconda fascia. La qualificazione è lì, ma vietato sottovalutare gli impegni.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
