CorSera: "Napoli, non scegliere solo il campionato: hai rosa da doppio impegno"

Focus Champions League per le italiane sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola nella settimana delle coppe europee e con il campionato che sta per tornare. Si parla dei pareggi di Juve e Napoli ancora in corsa per i play-off - bisogna entrare nelle prime 24 della classifics generale - ma reduci da due prove non esaltanti, entrambe si sono concluse con un pari.

"Napoli (4) e Juventus (4) sono in bilico dopo due pareggi che dovevano essere due vittorie, ma almeno hanno il peggio del calendario alle spalle. È fondamentale che non scelgano, nemmeno inconsciamente, il campionato: per quanto frustrato da gravi infortuni il Napoli è stato allestito per la doppia corsa, e Spalletti ha visibilmente avviato un nuovo corso alla Juve. Parafrasando un suo vecchio detto, gli uomini forti non si accontentano".