Non solo Rrahmani: tutti i motivi della ritrovata solidità difensiva
Il ritorno di Amir Rrahmani ma non solo. Sono diversi i principi alla base di una ritrovata solidità difensiva per il Napoli. Tre i clean sheet di fila per gli azzurri - Lecce, Como, Eintracht - grazie al ritorno del leader del reparto (che era out da settembre) ma anche per altri motivi svelati dal Cds oggi in edicola.
"La crescita di Milinkovic-Savic, titolare con continuità dopo l’infortunio di Meret e protagonista contro Lecce e Como da pararigori, la specialità della casa, ha contribuito in maniera decisiva a blindare la porta, ma è tutta la squadra ad aver aumentato attenzione e intensità. Dall’attacco alla linea, passando per i mediani, il 5-4-1 in fase di non possesso è tornato impermeabile".
