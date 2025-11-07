Il Napoli lavora a Castel Volturno: Conte ha un obiettivo in questi allenamenti

Il Napoli in questi giorni sta lavorando a Castel Volturno per preparare la complicata trasferta di Bologna, dove la formazione azzurra dovrà cominciare a ritrovare il gol. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli è tornato a lavorare dopo un giorno di riposo, Conte si concentra sulla missione di aumentare efficacia e qualità della produzione offensiva dopo i due pareggi a reti bianche contro il Como e l'Eintracht Francoforte.

Gutierrez ed Elmas hanno ben figurato, sono in crescita, forniscono ulteriori soluzioni a Conte che sta valutando di confermarli nella gara di Bologna. Le alternative sono Olivera e Noa Lang, che hanno giocato dal primo minuto a Lecce e probabilmente saranno delle idee".