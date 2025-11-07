Atmosfera incandescente a Bologna: Dall'Ara verso il sold out, il dato sugli spettatori
Si preannuncia il tutto esaurito o quasi allo stadio Dall'Ara per la sfida di domenica tra Bologna e Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono rimaste disponibili solo poche centinaia di tagliandi. La maggior parte dei posti ancora in vendita si trova nel settore Distinti, con qualche sporadica disponibilità anche in Tribuna. Per la gara contro gli azzurri, è prevista una cornice di pubblico imponente, con almeno ventinovemila spettatori.
Questo dato contribuirà a innalzare ulteriormente la media stagionale del Dall'Ara, che in campionato viaggia già su eccellenti 27.500 presenze. La passione dei tifosi rossoblù è palpabile: la "partitissima" contro il Napoli attira le grandi occasioni. Sarà un ambiente caldissimo ad attendere la squadra partenopea.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
