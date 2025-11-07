Conte, riflessioni serie su Politano: possibile scelta a sorpresa a Bologna
Possibile novità di formazione contro il Bologna con Politano out dall'inizio e soluzione possibile a gara in corso. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.
"Gutierrez ed Elmas hanno ben figurato, sono in crescita, forniscono ulteriori soluzioni a Conte che sta valutando di confermarli nella gara di Bologna. Le alternative sono Olivera e Noa Lang, che hanno giocato dal primo minuto a Lecce e probabilmente saranno delle idee. Qualche valutazione riguarda anche Politano, uno degli stakanovisti del Napoli di Conte, lui ed Anguissa sono gli unici ad aver trovato spazio in tutte le gare ufficiali degli azzurri tra campionato e Champions League. Conte potrebbe invertire il trend, partendo con Neres dal primo minuto e schierando Politano a gara in corso".
