Altro Kvara-show, per tutti i quotidiani è da 8 in pagella: "Estro, talento, fantasia, rapidità"

Un altro Khvicha Kvaratskhelia show in Napoli-Sassuolo: due assist, un gol e una miriade di grandi giocate. U

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro Khvicha Kvaratskhelia show in Napoli-Sassuolo: due assist, un gol e una miriade di grandi giocate. Una prova da 8, per noi di TMW come per il Corriere dello Sport: "La natura gli ha donato l’estro, il talento, al fantasia, la rapidità. Usa per sé e per il Napoli il campionario, sotto gli occhi d’una curva piena anche di georgiani". Stesso giudizio anche da parte de La Gazzetta dello Sport: "Otto gol e otto assist in stagione, partecipa alle prime tre reti". Si allinea Tuttosport: "I due assist e il gol, sesto in campionato, sono soltanto dettagli di una prestazione sontuosa. Esce nella standing ovation del Maradona".

I VOTI DI KVARATSKHELIA

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8