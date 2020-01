Altro strafalcione, ennesimo ko indecifrabile: il Napoli fa meglio della Lazio ma regala la gara

Diventa sempre più difficile analizzare il campionato del Napoli ed ogni singola partita. All'autorete di Koulibaly a Torino, la doppia scivolata col Parma e quella di Di Lorenzo con l'Inter, nel ricchissimo album horror del campionato azzurro si aggiungono anche le immagini del pasticcio di Ospina su Immobile e del rinvio sbagliato di Di Lorenzo, oltre al 16esimo palo (in un solo girone, doppiando la seconda), colpito da Zielinski nel corso di un secondo tempo sontuoso giocato dai partenopei. Il Napoli esce di nuovo sconfitto, rischia di precipitare nella parte di destra della classifica con le gare di quest'oggi, dopo una partita che paradossalmente anche con lo 0-0 avrebbe portato a delle recriminazioni, palleggiando in modo prolungato per tutta la seconda parte, creando diversi presupposti e rischiando solo su una ripartenza contro la squadra più in forma del campionato. La conferma alla crescita che attendeva Gattuso è arrivata, ma anche l'ennesima mazzata a livello psicologico su una squadra già impaurita ed in evidente difficoltà sul piano della fiducia.

Come detto da Gattuso in conferenza, visti i risultati diventa difficile riuscire a trasferire positività alla squadra per quanto sta esprimendo. Il Napoli non può però che aggrapparsi agli evidenti segnali positivi, arrivati contro la capolista e contro una Lazio lanciatissima, che vive un momento diametralmente opposto in cui qualsiasi episodio si incanala positivamente, e che arriva alla decima vittoria di fila. La squadra di Gattuso dovrà ripartire dalla consapevolezza di aver fatto meglio della Lazio, di aver costretto Inzaghi nella parte finale ad inserire Cataldi per Caicedo per tamponare gli inserimenti centrali delle mezzali partenopee, nascondendo in campo un distacco di 18 punti in classifica. A livello mentale può essere importante la gara di martedì di Coppa Italia (gli ottavi di finale contro il Perugia) per tornare alla vittoria al San Paolo, in vista poi della gara interna contro la Fiorentina che segnerà anche i ritorni di Koulibaly, Mertens, probabilmente Ghoulam ed i nuovi acquisti Demme e Lobotka che permetteranno di evitare il sacrificio di Fabian adattato in regia. Prima di tutto, però, il Napoli spera possa segnare un'inversione di tendenza ed aprire con fiducia il girone di ritorno.