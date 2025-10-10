"Amma faticà, cchiù assaje', Conte non si smentisce: la mossa durante questa sosta

Sosta? Sì, ma a Castel Volturno si continua a lavorare. Forse anche più del normale. Con i reduci, sì, ma comunque con Antonio Conte che ha fissato le doppie sedute. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Oggi sarà ancora doppia seduta come ieri, poi magari forse ci sarà un weekend libero in attesa che inizi il consueto graduale rientro dei Nazionali.

Per Conte non c'è sosta che tenga, del resto durante il ritiro di Dimaro ha usato come slogan 'amma fatica ma cchiù assaje e mantiene la tradizione utilizzando le soste per intensificare il lavoro tecnico-tattico con i reduci» di Castel Volturno. Dieci ragazzi sono in giro per il mondo ma ci sono tanti altri che possono sfruttare questa sosta: Beukema, Juan Jesus, Olivera, Neres, Noa Lang, Vergara, Ambrosino, Lucca che nell'Italia di Gattuso con il doppio centravanti sogna d'inserirsi, Buongiorno verso il recupero dall'infortunio".