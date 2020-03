Amuchina, borracce singole e nessun viaggio su mezzi pubblici: guida alla prevenzione per i calciatori

Nessun calciatore del Napoli è stato sottoposto ad un tampone veloce, il cui costo è di circa 1500 euro per singola persona, però già da tre settimane lo staff sanitario guidato dal dottor Raffaele Canonico ha avviato una intensa attività di prevenzione. Lo scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport. Il giornalista elenca gli elementi di prevenzione: "Utilizzo frequente dell’amuchina, borracce marchiate singolarmente e da non scambiare con compagni ed avversari. Tenersi lontani dai locali chiusi ed affollati, discoteche, ristoranti, cinema e teatri. Tutti i componenti della squadra sono stati invitati a evitare per qualche settimana i viaggi sui mezzi pubblici, per limitare il pericolo del contagio".