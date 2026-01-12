"Anche da espulso continua a incidere": pioggia di 7 nelle pagelle di Conte

Ecco i voti nelle pagelle di Antonio Conte nei quotidiani oggi in edicola relativi alla sfifa Inter–Napoli, finita 2-2 con tante proteste da parte del tecnico per il rigore assegnato ai nerazzurri.

Gazzetta dello Sport (7)

Perde lucidità solo nell’episodio del rigore, ma prima e dopo resta chiarissimo nelle idee. L’emergenza è totale, eppure Conte guida il Napoli con personalità e coinvolgimento emotivo, tenendo la squadra sempre dentro la partita.

Il Mattino (7,5)

Va avanti per la sua strada, senza farsi condizionare dalle assenze. Non si limita a difendere: costruisce un Napoli che gioca a calcio, con continuità e coraggio per tutti i novanta minuti. Scelte tattiche puntuali, Elmas valorizzato come jolly, reparto difensivo tra i migliori della stagione. A San Siro, contro l’Inter, andare due volte sotto e non perdere è tutt’altro che scontato. Sul rigore esplode la rabbia, ma anche da espulso continua a incidere con i cambi e gli aggiustamenti, senza bacchette magiche.

Repubblica (6,5)

Il voto cala per le proteste che gli costano l’espulsione, ma la partita è preparata con grande attenzione. Il Napoli resta in piedi nonostante l’emergenza e l’ingresso di Lang si rivela una mossa decisiva.

Corriere dello Sport (6,5)

Il Napoli conquista un pareggio pesante senza arrendersi agli episodi sfavorevoli. Reazione forte nella ripresa, espulsione nel momento del rigore, poi la scelta di Lang che cambia il volto della gara.

Tuttosport (6,5)

Avvio deciso, poi il gol subito. Nel momento migliore dell’Inter arriva il pari del Napoli, che nella ripresa gioca con autorità anche dopo l’espulsione del tecnico. Prestazione solida e punto meritato.