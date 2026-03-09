Riecco Anguissa, Gazzetta: "Ha ridato ordine e serenità al Napoli"

vedi letture

Nella gara contro il Torino sono arrivati segnali importanti, soprattutto dal rientro di due giocatori chiave come Frank Anguissa e Kevin De Bruyne. Il centrocampista camerunese ha disputato un tempo, ma la sua presenza è bastata per cambiare l’inerzia della squadra. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, “contro il Torino, Anguissa ha giocato per un tempo e la sola presenza in campo ha ridato ordine e serenità al Napoli”. Un segnale forte per Conte, che nelle ultime settimane aveva dovuto fare i conti con una mediana rimaneggiata.

Anche De Bruyne è tornato a respirare l’atmosfera del Maradona. Il belga è entrato nel finale e il suo ingresso è stato salutato da una lunga ovazione dei tifosi, segnale dell’attesa che circonda il suo pieno rientro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, “De Bruyne, invece, ha trovato spazio nel finale e il suo ingresso è stato accolto dall’ovazione del Maradona”.