Obiettivo primario per l'estate: abbassare l'età media senza abbassare la qualità

Il Napoli guarda già al futuro e alla prossima estate con un obiettivo chiaro: rinnovare gradualmente la rosa senza perdere l’equilibrio costruito negli ultimi anni. La strategia della società è orientata verso un ringiovanimento mirato, mantenendo però nello spogliatoio i leader più esperti.

Come evidenzia un’analisi pubblicata dal quotidiano Il Mattino, la linea della società è già stata tracciata da tempo. «L’obiettivo resta uno: ringiovanire la rosa attraverso il mercato. Senza, ovviamente, mettere in dubbio i veterani che saranno ancora leader anche il prossimo anno», si legge nel quotidiano napoletano.

Il lavoro in vista dell’estate è già partito. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta analizzando da mesi le possibili mosse per il mercato, in costante sintonia con la proprietà guidata da Aurelio De Laurentiis.

Il Mattino sottolinea proprio questo aspetto organizzativo: «Non sarà impresa facile per Giovanni Manna che, anche per questo motivo, è già da febbraio all’opera per capire quanto e cosa si potrà fare in estate».

Come si legge ancora nel quotidiano: «Una visione unica quella condivisa con Aurelio De Laurentiis e la proprietà unica, visioni che dovranno essere allargate anche con la squadra tecnica al termine di questa stagione».