Lukaku e Lobotka rientrano insieme? Spunta la data del ritorno tra i convocati

Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Del lungo elenco di infortunati, Gutierrez potrebbe essere il primo a rientrare. L'esterno infatti può tornare nell'elenco dei convocati già per la partita di domenica a Udine. Per tutti gli altri bisognerà aspettare giorni o mesi. Ne scrive Repubblica oggi in edicola che fa il punto sull'infermeria.

"La parola d'ordine a Castel Volturno è tenere duro, nell'attesa che l'infermeria inizi a svuotarsi. Per la trasferta di dopodomani a Udine può rientrare Gutierrez, mentre Lobotka e Lukaku puntano alla convocazione per la Supercoppa. Tempi più lunghi per gli altri. Anguissa e Meret si rivedranno a gennaio, De Bruyne e Gilmour a metà febbraio".