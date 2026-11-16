Anguissa verso l'addio? Il Marsiglia trova l'accordo con gli agenti: la posizione del Napoli
Il Napoli potrebbe perdere Frank Anguissa già nel mercato di gennaio, ma soltanto a determinate condizioni. Il futuro del centrocampista camerunense resta uno dei nodi da sciogliere in casa azzurra, insieme alle situazioni contrattuali di Lobotka e De Bruyne. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, nelle ultime settimane sarebbe arrivata un'accelerazione da parte dell'Olympique Marsiglia, che avrebbe raggiunto un'intesa con gli agenti del calciatore. Un'operazione che, tuttavia, non convince il Napoli dal punto di vista economico.
Anguissa, il Marsiglia supera l'Atalanta: le condizioni del Napoli
Il quotidiano fa il punto sulle questioni contrattuali ancora aperte: "Occhio anche a due situazioni in questo momento in stato di stasi ma che potrebbero andare in fermento in qualsiasi momento, ovvero Lobotka e soprattutto Anguissa".
Per il camerunense, al momento, non sarebbe stato fissato alcun incontro per discutere il rinnovo. Intanto, secondo Il Mattino, "l'Atalanta è pronto a un nuovo assalto, dopo il no estivo ai 10 milioni di euro offerti da Giuntoli".
A muoversi con maggiore decisione sarebbe stato però il club francese: "Negli ultimi giorni sarebbe stato l'Olympique Marsiglia ad aver scavalcato tutti raggiungendo un'intesa con i procuratori del camerunense".
L'eventuale accordo, tuttavia, non prevederebbe alcun indennizzo per il Napoli, circostanza che renderebbe impossibile una partenza a gennaio alle condizioni attuali. Il quotidiano chiarisce infatti che il club azzurro sarebbe disposto a lasciar partire Anguissa soltanto in cambio di almeno 6 milioni di euro e con la certezza di avere già individuato un sostituto.
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