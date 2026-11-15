Due rientri certi, ma un altro azzurro sarà da valutare: le ultime verso Napoli-Torino

Napoli-Torino, Allegri recupera Neres e Favasuli per sabato. Spinazzola resta in dubbio e sarà valutato nei prossimi giorni.

Il Napoli prova a recuperare uomini importanti in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona. Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare almeno due pedine per una partita fondamentale nella corsa alla risalita in classifica. I più vicini al rientro sono David Neres e Costantino Favasuli, che stanno completando il percorso di recupero dai rispettivi infortuni.

Napoli-Torino, Neres e Favasuli vicini al rientro: Spinazzola ancora in dubbio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il recupero dell'attaccante brasiliano e del terzino calabrese procede positivamente, tanto da rendere probabile la loro disponibilità già contro i granata. Situazione diversa per Leonardo Spinazzola, le cui condizioni saranno monitorate quotidianamente. "Sono più vicini i recuperi del terzino calabrese e dell'attaccante brasiliano: per Spinazzola, invece, si valuterà giorno dopo giorno fino alla gara con il Toro", scrive il quotidiano.