Hojlund manda un messaggio ad Allegri: "Chi lo ha sottovalutato dovrà ricredersi"

La doppietta di Rasmus Hojlund contro il Portogallo è una risposta ai dubbi sul suo rendimento al Napoli. Ora tocca ad Allegri valorizzarlo.

Due gol, tanta personalità e una prestazione da centravanti vero. Rasmus Hojlund ha risposto sul campo alle critiche ricevute nelle ultime settimane, trascinando la Danimarca con una splendida doppietta contro il Portogallo. Un segnale importante anche per il Napoli, dove l'attaccante sta attraversando un periodo complicato. A differenza di Lorenzo Lucca, ormai fortemente contestato dall'ambiente, il danese non è mai stato messo in discussione da Massimiliano Allegri, ma il suo rendimento aveva comunque alimentato qualche dubbio.

Hojlund, il messaggio al Napoli: "Il vero Rasmus è vivo, Allegri deve valorizzarlo"

Come sottolinea Il Mattino, "Il messaggio di Hojlund, comunque, è arrivato anche a Napoli. Forse anche a Allegri. Max non l'ha mai messo in discussione, ma se qualcuno nel mondo azzurro lo avesse sottovalutato nelle ultime uscite, allora dovrà ricredersi". La doppietta di Braga dimostra che Hojlund conserva intatte le proprie qualità. Il compito di Allegri sarà adesso quello di trovare le soluzioni tattiche migliori per metterlo nelle condizioni di esprimersi anche con la maglia azzurra.