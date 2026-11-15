Infortunio Alisson Santos, novità sui tempi di recupero: ecco quando tornerà

Napoli, si allungano i tempi di recupero di Alisson Santos dopo la ricaduta contro il Venezia. Il brasiliano tornerà soltanto a dicembre.

Buone notizie soltanto a metà dall'infermeria del Napoli. Se David Neres ha ormai recuperato ed è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Torino, bisognerà attendere ancora per rivedere in campo Alisson Santos. L'esterno brasiliano, arrivato dallo Sporting, non ha infatti superato i problemi fisici che lo stanno tenendo lontano dal terreno di gioco e sarà costretto a saltare altri appuntamenti importanti.

Napoli, Alisson Santos rientra a dicembre: salterà tre partite

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la ricaduta accusata contro il Venezia impone la massima cautela. Alisson Santos non sarà disponibile contro il Torino e salterà anche le successive trasferte contro il Manchester City in Champions League e il Sassuolo al Mapei Stadium. Il suo rientro è previsto soltanto a dicembre, quando lo staff medico avrà maggiori certezze sulla tenuta fisica del giocatore. Un'assenza pesante per Allegri, che dovrà pazientare ancora per ritrovare una delle sue alternative offensive.