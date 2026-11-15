Allegri ne ritrova tre in gruppo: torneranno col Torino? Cosa trapela da Castel Volturno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 11:40 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Buone notizie dall'infermeria del Napoli: Neres, Spinazzola e Favasuli verso il recupero per la sfida di sabato contro il Torino.