Allegri ne ritrova tre in gruppo: torneranno col Torino? Cosa trapela da Castel Volturno

Allegri ne ritrova tre in gruppo: torneranno col Torino? Cosa trapela da Castel VolturnoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Buone notizie dall'infermeria del Napoli: Neres, Spinazzola e Favasuli verso il recupero per la sfida di sabato contro il Torino.
Il Napoli ritrova finalmente qualche alternativa in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato alle 20.45. Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, dopo i giorni di riposo concessi alla squadra, Massimiliano Allegri ha ricevuto segnali positivi dall'infermeria. David Neres, Leonardo Spinazzola e Costantino Favasuli hanno infatti ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo, avvicinandosi al rientro dopo i rispettivi problemi fisici.

Napoli-Torino, Neres, Spinazzola e Favasuli verso la convocazione

Come riferisce Il Mattino, il recupero dei tre calciatori procede secondo i programmi dello staff medico e atletico. La loro presenza nell'elenco dei convocati per il Torino sarebbe ormai prevista, con tutti e tre pronti almeno per uno spezzone di partita. Una notizia importante per Allegri, che potrà così ampliare le rotazioni e avere maggiori soluzioni a disposizione durante la gara.