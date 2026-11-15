Allegri ne ritrova tre in gruppo: torneranno col Torino? Cosa trapela da Castel Volturno
TuttoNapoli.net
Buone notizie dall'infermeria del Napoli: Neres, Spinazzola e Favasuli verso il recupero per la sfida di sabato contro il Torino.
Il Napoli ritrova finalmente qualche alternativa in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato alle 20.45. Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, dopo i giorni di riposo concessi alla squadra, Massimiliano Allegri ha ricevuto segnali positivi dall'infermeria. David Neres, Leonardo Spinazzola e Costantino Favasuli hanno infatti ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo, avvicinandosi al rientro dopo i rispettivi problemi fisici.
Napoli-Torino, Neres, Spinazzola e Favasuli verso la convocazioneCome riferisce Il Mattino, il recupero dei tre calciatori procede secondo i programmi dello staff medico e atletico. La loro presenza nell'elenco dei convocati per il Torino sarebbe ormai prevista, con tutti e tre pronti almeno per uno spezzone di partita. Una notizia importante per Allegri, che potrà così ampliare le rotazioni e avere maggiori soluzioni a disposizione durante la gara.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina TuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
Arturo MinerviniLiveManna: “Ne usciremo! In estate austerity, a gennaio il possibile ma dovremo arrivarci. Su Cacciamani e Varela…”
Francesco CarboneTuttonapoliIngresso di spessore nella SSCNapoli: chi è Roberto Monzani, l’ex Inter ed il modello Media Company
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’intervento shock di ADL, la crisi isterica di Allegri per Lucca, la stupida guerra di Lang e la grande paura
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Niente depressione, siamo dentro tutto! ADL? Ci parlo sempre. Su Lang e Lucca..."
Davide BarattoTuttonapoliDe Bruyne è la luce nel buio Napoli: quasi nessuno crea più occasioni in Serie A
Antonio NotoSpogliatoio spaccato? Gli italiani difendono Allegri, tensioni con gli stranieri: il retroscena
Pistocchi critica Allegri: “E’ in difficoltà! Napoli al 10° posto e dice di essere il migliore di tutti”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com