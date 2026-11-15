Rao come Vergara? Il talento azzurro incanta anche in Nazionale: il club prepara il suo ritorno

Rao come Vergara? Il talento azzurro incanta anche in Nazionale: il club prepara il suo ritornoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Emanuele Rao brilla con l'Italia Under 20 e continua a crescere al Pisa. Il Napoli segue il talento classe 2006 e pensa al futuro.
Il Napoli guarda con attenzione alla crescita dei suoi giovani talenti. Dopo l'esplosione di Antonio Vergara, protagonista anche con la Nazionale maggiore nel finale di Italia-Francia, gli azzurri sperano di ripetere lo stesso percorso con Emanuele Rao. L'attaccante classe 2006, attualmente in prestito al Pisa, ha realizzato uno splendido gol con l'Italia Under 20 contro il Portogallo, confermando il suo ottimo momento. Un rendimento che trova riscontro anche nelle prime dieci presenze stagionali con il club toscano, impreziosite da gol, assist e prestazioni convincenti.

Napoli, Rao convince al Pisa: il piano per riportarlo in azzurro

Come sottolinea Il Mattino, la crescita di Rao rappresenta un segnale incoraggiante in vista della prossima stagione. La strategia del Napoli è quella di permettere ai giovani più promettenti di maturare esperienza attraverso prestiti in Serie A o Serie B, prima di valutarne l'inserimento in prima squadra. Un percorso già seguito con successo da Vergara e che potrebbe presto riguardare anche Rao.