Vergara titolare in Nazionale? Cosa trapela dall'ambiente Italia verso la gara col Belgio
L'Italia cerca un'altra vittoria in Nations League dopo aver battuto la Francia, ma dovrà fare i conti con appena 72 ore di riposo e due assenze importanti. Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, tra i migliori a San Siro, sono indisponibili per infortunio: il primo ha accusato un problema muscolare, mentre il secondo è rientrato a casa per un dolore alla caviglia. Si apre così una grande occasione per il calciatore del Napoli Antonio Vergara, favorito per una maglia da titolare.
Italia-Belgio, Vergara verso la titolarità: le possibili scelte di formazione
Come racconta il Corriere della Sera, Vergara dovrebbe sostituire Cambiaghi, mentre Issa Doumbia è il principale candidato a prendere il posto di Frattesi. Possibile novità anche sulla sinistra, con Federico Dimarco che potrebbe rilevare Calafiori oppure essere impiegato più avanti. Per Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, invece, si prospetta una chance a partita in corso.
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