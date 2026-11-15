Vergara titolare in Nazionale? Cosa trapela dall'ambiente Italia verso la gara col Belgio

L'Italia prepara la sfida contro il Belgio dopo il successo sulla Francia. Vergara può partire titolare, mentre Cisse e Liberali sperano nell'esordio.

L'Italia cerca un'altra vittoria in Nations League dopo aver battuto la Francia, ma dovrà fare i conti con appena 72 ore di riposo e due assenze importanti. Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, tra i migliori a San Siro, sono indisponibili per infortunio: il primo ha accusato un problema muscolare, mentre il secondo è rientrato a casa per un dolore alla caviglia. Si apre così una grande occasione per il calciatore del Napoli Antonio Vergara, favorito per una maglia da titolare.

Italia-Belgio, Vergara verso la titolarità: le possibili scelte di formazione

Come racconta il Corriere della Sera, Vergara dovrebbe sostituire Cambiaghi, mentre Issa Doumbia è il principale candidato a prendere il posto di Frattesi. Possibile novità anche sulla sinistra, con Federico Dimarco che potrebbe rilevare Calafiori oppure essere impiegato più avanti. Per Alphadjo Cisse e Mattia Liberali, invece, si prospetta una chance a partita in corso.