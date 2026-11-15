L'editoriale di Zambardino: "De Bruyne mancherà! Ne saranno felici le pippe strapagate..."
Il Napoli rischia di pagare a caro prezzo l'assenza di Kevin De Bruyne, soprattutto sul piano della qualità del gioco. A sostenerlo è Vittorio Zambardino, che nella sua analisi della situazione azzurra si sofferma anche sulle prospettive del mercato invernale. Secondo l'editorialista, nonostante i tanti nomi accostati al club, difficilmente la società potrà permettersi una rivoluzione della rosa già a gennaio.
Zambardino: "Il Napoli non potrà svenarsi a gennaio, possibile un solo sacrificio"
Sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno, Zambardino scrive: "Il gioco del Napoli pagherà l'assenza del belga Kevin De Bruyne, ne saranno felici pippe strapagate e mandarini di spogliatoio". Poi il passaggio sulle possibilità economiche del club: "Ma veniamo al declino possibile. Per quanto gli addetti al mercato e i loro interessati suggeritori lancino un nome roboante dopo l'altro, il Napoli a gennaio non potrà svenarsi e rifare la squadra. Può imporsi un (nel senso di uno solo) sacrificio, ma poco di più".
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