Anguissa esaltato nelle pagelle dei quotidiani: "Uomo-ovunque, giganteggia su Ederson"

vedi letture

Tra i migliori in campo di Atalanta-Napoli c'è senza dubbio Frank Anguissa, che prende voti altissimi in pagella dai quotidiani all'indomani della partita. A cominciare dal Corriere dello Sport (8): "Una prestazione super, è l’uomo ovunque. Ringhia su Ederson e strappa il pallone fondamentale per il 2-1, da quel momento in poi giganteggia. Due assist, il secondo di pura forza".

Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport (7,5): "L’assist a McTominay e la ciliegina per Lukaku. Aggressione contro tutti, volate in profondità. Travolge anche un dominatore come Ederson". Si accoda Tuttosport (7.5): "Dà il via all’azione del raddoppio, rifinisce per McTominay e crossa per la testa di Lukaku. Onnipresente a centrocampo".