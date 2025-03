Anguissa, il recupero non è imminente: ecco quando tornerà in campo

Quando rientrerà André Frank Zambo Anguissa? Il centrocampista camerunense non è tra i convocati per la partita di oggi contro la Fiorentina e, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, non recupererà neanche per la prossima col Venezia.

L'ex Fulham si rivedrà dopo la sosta, scrive il quotidiano: "In attesa del recupero di Anguissa, che dovrebbe rientrare contro il Milan dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Conte opta per un centrocampo all’insegna del palleggio".