Anguissa preservato per la Champions: con i Rangers tornerà a disposizione

Roma-Napoli sarà l'ultima partita che André-Frank Zambo Anguissa sarà costretto a vedere da lontano. Luciano Spalletti non l'ha convocato, non avendo alcuna voglia di rischiare in vista della Champions League. Mercoledì il camerunese ci sarà, assicura il Corriere dello Sport:

“Tutte le strade portano ai Rangers: ovvero, Anguissa non è stato convocato per la partita di oggi all’Olimpico con la Roma. Niente da fare: a dieci giorni dall’infortunio muscolare rimediato con l’Ajax in Champions, una elongazione del semitendinoso della coscia destra, lo staff medico non ha dato il placet e così il prossimo obiettivo sarà ritrovarlo mercoledì in coppa con gli scozzesi al Maradona".