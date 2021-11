Anguissa, prosegue bene il recupero: può tornare in campo prima del Milan

Ancora una ventina di giorni out, poi André-Frank Zambo Anguissa potrà tornare a giocare. A scriverlo è La Repubblica, secondo cui il centrocampista camerunese sta recuperando bene dalla lesione muscolare che l'ha fermato all'indomani di Inter-Napoli e punta a farsi rivedere in campo a metà dicembre, dunque prima della sfida col Milan fissata per il 19 dicembre.