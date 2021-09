Anguissa subito in campo? Ma non ha ancora conosciuto Spalletti e i compagni

Zambo Anguissa è la grande tentazione di Luciano Spalletti in vista della sfida del suo Napoli contro la Juventus. Il giocatore non ha ancora conosciuto i compagni, lo farà soltanto giovedì di ritorno dagli impegni con il Camerun, ma l'allenatore toscano sta già pensando di mandarlo in campo visto che centrocampisti con le sue caratteristiche non sono presenti in rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il suo impiego potrebbe essere il colpo a sorpresa contro la Vecchia Signora.