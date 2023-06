Appeal Napoli: secondo al mondo per crescita del brand (+31,5%)

Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che pone i riflettori sulla crescita del marchio azzurro dopo lo scudetto

Appeal Napoli: secondo al mondo per crescita del brand con un +31,5%. Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che pone i riflettori sulla crescita del marchio azzurro dopo lo scudetto: "Maggiore attrazione sul mercato, più prodotti ufficiali venduti nel mondo e un'immagine un po' più vincente. Lo scudetto il Napoli lo ha vinto anche sul piano finanziario e non è cosa da poco per una squadra che, come afferma Spalletti, è destinata ad aprire un ciclo.

Nella classifica dei brand, riportata dal report «Football 50» elaborato da Brand Finance, il Napoli è la seconda squadra che cresce di più al mondo e che scala più posizioni, dal 27esimo al 18esimo posto, con un incremento del 31,5% e raggiunge il valore di 240 milioni di euro".