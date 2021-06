"Appena ha saputo del Napoli si è illuminato": retroscena su Basic

Toma Basic non vede l'ora di trasferirsi al Napoli, ma dovrà pazientare. Di sicuro, il gradimento del giocatore è totale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che quando gli hanno parlato del Napoli e di Napoli, lui si è illuminato. Perché sogna di trasferirsi in azzurro. Ma al momento la priorità del Napoli è il mercato in uscita. Poi si penserà ai primi colpi.