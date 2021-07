Arbitri, da domani il nuovo designatore? Rocchi verrà nominato alla presenza di Gravina

Secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe già arrivare nel corso della giornata di domani la nomina di Gianluca Rocchi come nuovo designatore arbitrale per la Serie A dopo i 4 anni di Rizzoli, che terminata la relazione finale, da ieri ha in pratica lasciato il proprio ruolo. Una nomina quella di Rocchi che dovrebbe arrivare in FIGC alla presenza del presidente federale Gravina.