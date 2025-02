Arriva il vero bivio Scudetto: a Como la prima grande pressione dopo Inter-Genoa

Vietato pensare all'Inter. Ieri è stata annunciata la data del big-match del Maradona (già sold-out da giorni), ma a Castel Volturno l'unico pensiero è la trasferta di Como che può rappresentare uno snodo cruciale per la lotta Scudetto anche perché per la prima volta gli azzurri potrebbero scendere in campo scavalcati dall'Inter, impegnata quest'oggi col Genoa. Il Napoli deve in primis ripartire dopo tre pareggi consecutivi e per farlo dovrà superare una delle squadre che gioca il miglior calcio, prima per recuperi alti e molte statistiche offensive, che già all'andata mise in difficoltà i partenopei a Fuorigrotta e che a gennaio s'è rinforzata ulteriormente. Uscire con una vittoria e quindi nuovamente con il +2 da questo turno, e ne sono consapevoli dalle parte di Castel Volturno, porterebbe ad un approccio totalmente diverso anche allo scontro diretto per entusiasmo e serenità.

La forza in trasferta

Il Napoli si affida all'eccezionale rendimento esterno dove è riuscito finora a fare le cose migliori. Fuori casa i partenopei sono imbattuti dalla prima giornata di campionato, quel 18 agosto in cui il Napoli in pieno rodaggio e senza i nuovi acquisti sprofondò a Verona. Da quel momento, 12 risultati positivi, di più persino del Napoli di Spalletti nell'anno dello Scudetto, e tante vittorie (ben 8), alcune pesantissime su campi come Milano, Firenze e Bergamo. Non solo: il Napoli ad oggi segna più fuori casa (23 gol) che in casa (18) e spesso sembra trovarsi meglio avendo più spazi dove affondare in transizione.

Un nuovo 3-5-2

Conte confermerà il modulo presentato contro la Lazio, ma questa settimana ha lavorato per dargli un taglio diverso, più offensivo per tornare ad avere anche una buona produzione offensiva e rispondere colpo sul colpo al Como di Fabregas. Dentro Politano, a destra a tutta fascia, e Di Lorenzo in difesa (con Rrahmani e Buongiorno, out Juan Jesus) per avere anche maggiore qualità in costruzione. A sinistra Spinazzola, anche perché è out Mazzocchi per infortunio, con Olivera che al massimo può strappare una convocazione. In mezzo il diffidato Anguissa, con Lobotka e McTominay, e davanti Raspadori-Lukaku.