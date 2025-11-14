Assenza Conte ha sorpreso tutti: anche i giocatori rimasti stupiti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare di Conte che anche ieri era assente all'allenamento, diretto dal suo vice Stellini. L'allenatore dle Napoli tornerà solo lunedì prossimo come annunciato dal club azzurro. Il quotidiano scrive: "La verità è dietro l’angolo: il club ha annunciato che l’allenatore, in pausa supplementare rispetto alla squadra per smaltire una stanchezza evidentemente logorante, rientrerà alla base lunedì per riprendere in mano le redini.

E più passa il tempo, più monta l’attesa. In pochissimi erano a conoscenza della sua assenza concordata con la società e in tanti sono rimasti sorpresi. Giocatori compresi".