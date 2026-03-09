Napoli senza clean-sheet: da due mesi subisce sempre almeno un gol

di Arturo Minervini

Napoli senza clean sheet: come evidenzia anche un’analisi pubblicata dal quotidiano Il Mattino, l’ultima gara senza reti al passivo risale ormai a diverse settimane fa. In quell’occasione il Napoli riuscì a mantenere la porta inviolata contro il Sassuolo, ma da allora la difesa azzurra non è più riuscita a chiudere una partita senza subire gol.

L'ultima volta con la porta inviolata del Napoli

Come si legge sul quotidiano: «L’ultima volta, ormai due mesi fa. Sul finire di gennaio, in casa con il Sassuolo. Non una partita esaltante, anzi, decisa da un solo gol in apertura. Eppure, quella con i neroverdi resta l’ultima gara senza gol subiti del Napoli di Antonio Conte».

Da quella gara in poi, infatti, anche il portiere Vanja Milinković-Savić ha sempre dovuto raccogliere almeno un pallone in fondo alla rete. Il Mattino sottolinea proprio questo aspetto: «L’ultima con la porta immacolata, l’ultima che abbia visto Milinkovic-Savic non doversi chinare a raccogliere un pallone finito in rete alle sue spalle».