L'ironia de Il Mattino: "La fortuna del Napoli è che non si sia infortunato Conte"

In mezzo a tutte le difficoltà, c’è anche un aspetto che emerge con chiarezza: la centralità di Antonio Conte nel progetto tecnico e nello spirito della squadra. Come sottolinea Il Mattino, Conte rappresenta il vero punto di riferimento dello spogliatoio. Il quotidiano evidenzia con una punta di ironia le tante disgrazie fisiche che hanno colpito gli azzurri in stagione, sottolineando però che il tecnico sia rimasto il vero punto fermo del gruppo:

“Volendo fare un po’ di ironia sulle disgrazie capitate al Napoli in questa stagione (ultimo infortunato in ordine di tempo Vergara, fascite plantare), l’aspetto positivo è che non si sia infortunato Conte. Perché è lui il vero titolarissimo della squadra, l’unico insostituibile”.

Il Mattino mette in evidenza anche l’impatto mentale dell’allenatore sulla squadra, soprattutto nella capacità di reagire alle difficoltà incontrate durante l’anno: “Ha saputo trasmettere alla squadra la sua migliore qualità: la voglia di andare oltre gli ostacoli”.

Una caratteristica che accompagna Antonio Conte fin dall’inizio della sua carriera. Il quotidiano ricorda infatti come la sua leadership sia emersa già da calciatore, quando arrivò giovanissimo alla Juventus:

“È la caratteristica che lo accompagna da quando, giovane centrocampista del Lecce, sbarcò a Torino nell’autunno del 1991 per giocare nella Juve di Trapattoni. Veniva dalla Serie B e aveva poca esperienza”.