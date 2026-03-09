Conte e il futuro: l'indizio arriva anche dall'assenza di clausole nel contratto

Secondo quanto riferisce La Repubblica, nel contratto che lega il Napoli al tecnico Antonio Conte c’è un elemento piuttosto significativo. L’accordo, in vigore fino al 30 giugno 2027, non prevede infatti clausole che consentano una rescissione anticipata. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che marginale, soprattutto considerando la storia recente dell’allenatore salentino. In diverse esperienze precedenti,

Conte ha infatti lasciato i club con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, scegliendo la strada della risoluzione consensuale. In questo caso, invece, la situazione appare diversa. Proprio l’assenza di clausole di uscita rafforza l’idea che il progetto tra il Napoli e Conte sia pensato per avere continuità nel tempo.