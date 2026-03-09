Meret resta in uscita? Il Mattino: "Piace il portiere 2002 Tzolakis"

Il Napoli è al lavoro anche in vista della prossima sessione estiva del mercato. Tra i nomi seguiti ci sarebbe quello di Oumar Solet, difensore classe 2000 dell’Udinese Calcio, oltre al terzino tedesco Maximilian Mittelstädt, oggi allo VfB Stuttgart, che nei giorni scorsi è stato avvistato in città durante una vacanza mentre indossava una maglia del Napoli.

Lo riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come restano poi da chiarire anche le prospettive legate alla porta col ballottaggio Milinkovic-Meret ormai ai titoli di coda. Il futuro di Alex Meret è ancora da definire e tra i possibili profili seguiti per il ruolo ci sarebbe Konstantinos Tzolakis, portiere classe 2002 dell’Olympiacos FC.