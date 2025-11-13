Assenza Conte, Il Mattino: due i motivi alla base di questa decisione

Antonio Conte non si è presentato agli allenamenti del Napoli negli ultimi giorni e tornerà al centro tecnico di Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre. Il tecnico azzurro ha ottenuto un permesso concordato con la società per restare a Torino con la propria famiglia durante la sosta per le Nazionali.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la pausa servirà a Conte per due motivi: da un lato mettere ulteriore pressione sulla squadra, apparsa in difficoltà nelle ultime settimane; dall’altro, schiarirsi le idee dopo lo sfogo post-Bologna. Un gesto ponderato, non di rottura, ma mirato a dare una scossa all’ambiente. Intanto, i tifosi napoletani si sono schierati apertamente dalla parte dell’allenatore. Ed evidentemente ha apprezzato.