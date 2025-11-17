Assenza Conte, Il Mattino: strategia calcolata dopo la reprimenda pubblica di Bologna

Antonio Conte è rientrato a Napoli dopo i tre giorni di permesso e l'aria che si respira a Castel Volturno resta tesissima. Secondo Il Mattino, la scelta del tecnico è stata quella di "lavare i panni sporchi davanti a tutti" dopo la pesante sconfitta di Bologna, lasciando poi lo spogliatoio a macerare nel suo "silenzio" e nella sua assenza per tutta la settimana.

Questa strategia appare del tutto calcolata, volta a massimizzare l'effetto delle sue critiche. Ma la cosa più significativa è che Conte non cercherà vie di mezzo: non sono previste mediazioni, nemmeno da parte di figure fidate come Lele Oriali o i suoi collaboratori, rimasti semplici spettatori in questi giorni. L'ambiente è in attesa: a Castel Volturno, in assenza del "grande capo", tutti sono stati molto cauti nel prendere iniziative. Ora tocca a Conte, nel faccia a faccia con la squadra, riportare l'ordine dopo giorni di veleni.