Emergenza infortuni, Repubblica: giocatori preoccupati, ne parleranno con Conte

Il Napoli torna a Castel Volturno e, in attesa del rientro degli ultimi nazionali, è tutto pronto per un vertice cruciale: il faccia a faccia tra l'allenatore Antonio Conte e il gruppo squadra. Se il presidente Aurelio De Laurentiis continua a esprimere la sua totale fiducia nel tecnico, la posizione dei calciatori azzurri appare meno serena. Secondo quanto riportato da Repubblica, i giocatori starebbero faticando non poco a reggere i ritmi intensi imposti dalla preparazione di Conte, un fattore che, a loro avviso, sta contribuendo a una preoccupante escalation di infortuni. L'ultima sosta ha infatti "decimato" la rosa, portandosi via anche Anguissa.

La situazione è particolarmente critica a centrocampo: l'infortunio di Anguissa si aggiunge al precedente stop di De Bruyne, lasciando il reparto in piena emergenza. Ora toccherà a Gilmour, Elmas e al giovane Vergara sobbarcarsi un carico straordinario. A Castel Volturno, l'obiettivo primario è proprio questo chiarimento urgente e indispensabile. Solo un confronto aperto tra Conte e la squadra potrà permettere di voltare pagina e ritrovare la rotta. Conte torna al centro sportivo presumibilmente più riposato e, nelle speranze del club, anche con la serenità necessaria per gestire un momento così delicato.