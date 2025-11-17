Conte torna a Castel Volturno, Il Mattino: colloqui individuali coi calciatori senza ADL

Antonio Conte è tornato a Castel Volturno dopo i tre giorni di "permesso" concessi dalla società la scorsa settimana, una pausa insolita che ha fatto discutere, ricordando quella presa da Benitez nel lontano 2014. L'assenza del tecnico azzurro, dopo l'accesa critica pubblica rivolta a diversi giocatori dopo la gara di Bologna, appare piuttosto anomala.

Conte, tuttavia, non è rientrato per incontrare il presidente. Da questo pomeriggio, come riferito da Il Mattino, l'allenatore inizierà una serie di colloqui privati con i primi azzurri rientrati dalle nazionali, ma lo farà da solo, in assenza di Aurelio De Laurentiis. Sarà Conte stesso a "annusare l'aria" e a decidere se sarà opportuno coinvolgere il presidente nell'incontro, che avrà luogo tra mercoledì e giovedì. Solo in quel momento, con tutti i nazionali rientrati alla base, avrà infatti "più senso affrontare lo spogliatoio al completo".

L'obiettivo è duplice: superare le ruggini post-Bologna e ritrovare l'unità necessaria per affrontare il prosieguo della stagione. Il tecnico vuole capire l'umore del gruppo e gettare le basi per una ripartenza che non ammette ulteriori passi falsi.