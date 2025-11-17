Infortunio Anguissa, come sostituirlo? Tre azzurri chiamati agli straordinari

Il Napoli torna a Castel Volturno e, in attesa del rientro degli ultimi nazionali, è tutto pronto per un vertice cruciale: il faccia a faccia tra l'allenatore Antonio Conte e il gruppo squadra. Se il presidente Aurelio De Laurentiis continua a esprimere la sua totale fiducia nel tecnico, la posizione dei calciatori azzurri appare meno serena dopo l'ennesimo k.o., quello di Anguissa.

La situazione è particolarmente critica a centrocampo: l'infortunio di Anguissa si aggiunge al precedente stop di De Bruyne, lasciando il reparto in piena emergenza. Ora toccherà a Gilmour, Elmas e al giovane Vergara sobbarcarsi un carico straordinario. A scriverlo oggi in edicola è La Repubblica.