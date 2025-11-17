Focus infortuni: rispetto all'11° turno dello scorso anno sono quadruplicate le gare saltate

La Gazzetta dello Sport in edicola accende i riflettori sull’emergenza infortuni, confrontando i dati delle prime undici giornate di questa stagione con quelli dell’annata precedente. Il quadro che riguarda il Napoli è immediatamente allarmante.

Un anno fa gli azzurri avevano accumulato appena 8 partite saltate per problemi muscolari. Oggi il numero è schizzato a 35, più di quattro volte tanto. Sono 13 i giocatori già finiti ai box per guai muscolari, un primato negativo in Serie A.

Alle spalle del Napoli ci sono il Cagliari con 12 indisponibili e la Lazio con 10. L’Atalanta registra 7 infortunati, pur diminuendo le gare complessivamente saltate per problemi muscolari (da 25 a 21). Il Bologna conta 4 giocatori fermi e due gare perse in meno rispetto alla passata stagione (11 contro 13). Meglio ancora la Fiorentina, che si ritrova con soli 2 infortunati.