Carratelli: "Il primo incontro Conte-squadra sarà tipo il gelo in una stanza"

"Mi aspetto un lunedì da leoni, esclama don Ciccio portiere di palazzo, e il presidente vigila".Con la solita meravigliosa ironia, Mimmo Carratelli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive del momento delicato in casa Napoli e del rientro in città di Antonio Conte: "Nessuna faccetta nera, chiede Saverio Malaspina ragioniere. Nessun processo del lunedì, insiste Gennaro Piromallo salumiere. Sento augelli volar, insinua Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Il primo incontro sarà tipo il gelo in una stanza, azzarda Totonno Speranza direttore di centro commerciale. E poi la stanza non ha più pareti e ci dicono tutto, gli fa eco Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca.

Tornano i nazionali, dice Peppino cameriere. Col filtro, ci pensa Oriali, assicura don Ciccio portiere di palazzo. Andranno in campo con i nervi a fior di palla, osserva don Peppino parcheggiatore allusivo. Tutto finito, assicura Pasquale Pazienza giornalista on-line, come insegna Tolstoi, guerra e pace. Non ci saranno Anne Karenine, nessuno abbandonerà, precisa Salvatore pittore di alici. Salutatemi al dottor Zivago, conclude Peppino cameriere".